Fenerbahçeli Nergiz Sivas ile Musa Baban isimli genç çiftin nikah şahitliğini ise Galatasaraylılar yaptı.

Hakkari'de kıyılan nikah renkli görüntülere sahne oldu. Kız tarafının nikah şahitliğini Galatasaray taraftarları Asena Korkmaz ile Engin Kaçmaz yaparken, erkek tarafının nikah şahitliğini ise yine Galatasaray taraftarları Şerafettin Seyitoğlu ile Sevim Yılmaz üstlendi. Fenerbahçeli çift, tuttukları takımların formalarıyla nikah törenine katıldı.

Galatasaraylı Şerafettin Seyitoğlu, törende yaptığı konuşmada, 'Ezeli rekabet, ebedi dostluk' diyerek çifti tebrik etti.