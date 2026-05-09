Hakkâri'de dün akşam bir binanın 4. katından düşerek ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Berçelan Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından düşen 18 yaşındaki Asiya Zirek, ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Lise 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen A.Z., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın taziye bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.