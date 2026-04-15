HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde ileri düzey bir cerrahi işlem daha başarıyla uygulanarak önemli bir sağlık hizmetine imza atıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde burun septumunda oluşan perforasyon vakasına yönelik gerçekleştirilen ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyat, Umut Can Musaoğlu ve Salih Parça tarafından endoskopik yöntemle, dışarıdan herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştirildi.

Burun içinde kemik ve kıkırdaktan oluşan 'septum' yapısının travma, geçirilmiş cerrahiler veya bazı ilaçlara bağlı olarak zarar görmesi sonucu ortaya çıkan septal perforasyon; kuruluk, kabuklanma ve nefes alırken ıslık sesi gibi şikâyetlere yol açabiliyor.

İleri düzey bilgi ve teknik donanım gerektiren operasyonla hastanın şikâyetlerinin giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hastane yönetimi, söz konusu ameliyatın ilçede başarıyla uygulanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.