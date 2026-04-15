Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, kar yağışı günlük yaşamı da zorlaştırdı. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizlemek zorunda kaldı.