Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit ilçesinin Van Gölü sahilinde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğine çok sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 'Bugün burada, kadim kentimiz Van'da, asırlık bir geleneği tüm dünya ile aynı anda paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Odamızın girişimleri neticesinde Dışişleri Bakanlığımızın öncülüğünde, dünyanın dört bir yanındaki büyükelçiliklerimiz ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla küresel bir marka haline gelen ve bu yıl 7.'sini düzenlediğimiz Dünya Kahvaltı Günü'ne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz' dedi.

'Maviyle yeşilin, tarihle doğanın buluştuğu bu eşsiz coğrafyada; Van Gölü'nün eşsiz sahiline, heybetli Süphan Dağı'nın eteklerine hoş geldiniz' diyen Necdet Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bugün burada etrafında toplandığımız bu muazzam sofra, sadece damaklarımızı şenlendiren bir lezzet bütünü değildir. Bu kahvaltı sofrası; huzurun, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın sofrasıdır. Bizler bu sofrada ekmeğimizi bölerken, aslında dostluğumuzu büyütüyor, barışa olan inancımızı pekiştiriyoruz. Van kahvaltısı, tesadüflerle bir araya gelmiş bir menü değildir. Arkasında binlerce yıllık bir kültür, emek ve sadelik barındırır. Otlu peynirimizden murtuğaya, kavuttan bala kadar yaklaşık 20 tescilli ve tescil yolundaki yöresel ürünümüzle bu sofra, insanlığa sunulmuş bir mirastır. Bu mirasın gücünü, 2014 yılında tam 51 bin 793 kişinin katılımıyla kırdığımız Guinness Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası Rekoru ile tüm dünyaya ilan etmiştik. Bugün attığımız adımlar ve aldığımız coğrafi işaret tescilleriyle bu yöresel zenginliğimizi koruma altına alarak geleceğe güvenle taşıyoruz.'

Bu yılki kutlamaların kendileri için anlamının ve coşkusunun çok büyük olduğunu vurgulayan Takva, 'Çünkü soframız, sınırları aşan çok kıymetli misafirlerimizle daha da zenginleşti. Özellikle komşumuz Irak Kürdistan Bölgesi'nden gelen çok sayıda üst düzey misafiri kentimizde ağırlamaktan, onları bu barış sofrasında ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. İnanıyorum ki bugün burada kurulan bu gönül köprüleri, bölge coğrafyamızdaki ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin çok daha güçlü bir seviyeye ulaşmasına vesile olacaktır. Sınırların bizi ayırmadığı, aksine ortak kültürümüzün bizi birleştirdiği bu atmosfer, geleceğe dair ümitlerimizi tazelemektedir. Aynı zamanda ülkemizin sanayi ve ticaret merkezlerinden Tekirdağ'ımızın göz bebeği Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası heyetini de aramızda görmek, doğu ile batı arasındaki kardeşlik bağlarımızı bir kez daha perçinlemiştir. Bu muazzam organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan, uzak yakın demeden davetimize icabet ederek bu coşkuya ortak olan tüm kurumlarımıza, misafirlerimize ve Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki tüm yol arkadaşlarıma şahsım adına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunarım' diye konuştu.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise, 'Bugün burada yalnızca bir kahvaltıyı değil, bir şehrin hafızasını, kültürünü ve dünyaya armağan ettiği eşsiz bir değeri konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünya Kahvaltı Günü, her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanmakta ve kahvaltının kültürel, sosyal ve ekonomik önemine dikkat çekilmektedir. Ancak bugün burada özellikle vurgulamamız gereken önemli bir gerçek vardır: Dünya Kahvaltı Günü'nün ortaya çıkışında Van'ın ve Van kahvaltısının çok özel bir yeri bulunmaktadır. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan çalışmalarla Van kahvaltısının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için önemli adımlar atılmıştır. Ardından gerçekleştirilen organizasyonlar, kırılan rekorlar ve yapılan tanıtım faaliyetleri sayesinde Van kahvaltısı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bugün Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanan bu özel günün ortaya çıkmasına giden süreçte Van'ın katkısı ve emeği son derece büyüktür. Bu vesileyle, Van kahvaltısının dünya çapında tanınması için büyük bir vizyon ortaya koyan, bu sürecin öncülerinden olan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'ya ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların gayreti sayesinde bugün Van kahvaltısı, dünyanın dört bir yanında konuşulan ve merak edilen bir gastronomi markası haline gelmiştir' dedi.

Van'ın binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu dile getiren Memet Aslan, 'Bu zengin geçmişin sofralara yansıyan en önemli miraslarından biri de Van kahvaltısıdır. Otlu peynirden murtuğaya, kavuttan genciruna, tereyağından bal-kaymağa kadar uzanan onlarca yöresel lezzet, yalnızca bir yemek kültürünü değil; bu toprakların üretim anlayışını, paylaşma geleneğini ve yaşam biçimini temsil etmektedir. Van kahvaltısı, sadece güne başlamak için hazırlanan bir öğün değildir. O, aileyi bir araya getiren, dostlukları pekiştiren ve misafirperverliği simgeleyen kültürel bir değerdir. Ancak bugün bizlere düşen en önemli görev, bu kültürü yalnızca tanıtmak değil, aynı zamanda korumaktır. Çünkü bir kültürün yaşaması, sadece adının duyulmasıyla değil; özünün korunmasıyla mümkündür. Van kahvaltısını geleceğe taşırken, onu ticari kaygılarla sıradanlaştırmadan, içerdiği ürünlerin doğallığını ve gelenekselliğini bozmadan korumak zorundayız. Yöresel ürünlerimizin özgünlüğünü muhafaza etmek, geleneksel tarifleri yaşatmak ve bu kültürü gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur' diye konuştu.

'Bugün burada sadece geçmişi konuşmuyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair bir sorumluluğu da paylaşıyoruz' diyen Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Çocuklarımızın ve torunlarımızın da aynı lezzetleri, aynı gelenekleri ve aynı kültürel zenginliği yaşayabilmesi için Van kahvaltısının özgün yapısını korumaya devam etmeliyiz. Çünkü Van kahvaltısı sadece bir sofradan ibaret değildir. Kahvaltı; Van'ın tarihidir, Van'ın kültürüdür, Van'ın misafirperverliğidir, Van'ın dünyaya açılan en güçlü değerlerinden biridir. Dünya Kahvaltı Günü'nün ortaya çıkışında önemli bir rol üstlenen bu kadim şehrin evlatları olarak, bu kültürel mirası yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Kahvaltı Günü'nü kutluyor; Van kahvaltısının tanıtımına katkı sunan başta Necdet Takva olmak üzere tüm emek sahiplerine teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.'

Irak Kürdistan Bölgesi'nden gelen Soran, Duhok, Süleymaniye, Erbil valililerinin de birer konuşma yaptığı Dünya Kahvaltı Günü ödül takdimiyle son buldu.