Van Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, kent genelinde yürütülen yatırımların sağlık altyapısını güçlendireceğini söyledi.

Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, ağız ve diş sağlığı alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, vatandaşların daha modern ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 34 ünit kapasitesiyle hizmet vermeye başladığını kaydeden Tosun, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin kapasitesinin ise 68 üniteden 92 üniteye çıkarıldığını söyledi. Mevcut Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hastane statüsüne dönüştürülmesi amacıyla ameliyathane ve ilgili birimlerin yapım çalışmalarına başlanacağını belirten Tosun, Edremit ilçesinde yapımı süren 50 ünit kapasiteli ağız ve diş sağlığı hastanesi inşaatının da hızla devam ettiğini dile getirdi.

Özalp Devlet Hastanesi ek hizmet binası kapsamında Özalp ve Saray ilçelerine hizmet verecek 17 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi yatırımının da başlatıldığını ifade eden Tosun, yapılan yatırımların bölge halkına önemli katkılar sunacağını kaydetti.