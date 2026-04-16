Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin bahçesinde çalıştığı sırada fenalaşan Alattin Kalaycıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden Alattin Kalaycıoğlu (58) kendisine ait zeytin bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Kalaycıoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kalaycıoğlu sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kalaycıoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinlerini de yasa boğdu.