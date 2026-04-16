Aydın'da ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde su tasarrufu ve bilinçli kullanımın önemi anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suyun bilinçli ve verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Karpuzlu'da düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen ekipler, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Eğitimde, su tasarrufu alışkanlıkları, günlük hayatta doğru su kullanımı ve doğal kaynakların korunması konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlikte, suyun bilinçli kullanımının geleceğin korunmasındaki rolü vurgulandı. Yetkililer, küçük yaşta edinilen alışkanlıkların ilerleyen yıllarda çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, 'Suyu korumak, geleceği korumaktır' mesajını yineledi.