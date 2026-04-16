Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, Türkiye genelinde okul güvenliği en üst düzeyde ele alınırken, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı güvenlik toplantısı düzenlendi.

Aydın'da Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen online toplantıya, Yakup Canbolat başkanlığında; Aydın İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında video Konferans Sistemi üzerinden yapılan toplantıda, ülke genelinde eğitim kurumlarında uygulanacak ilave güvenlik tedbirleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, giriş-çıkış saatlerinde kontrollerin sıkılaştırılması ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye genelinde başlatılan bu kapsamlı güvenlik sürecinin, okullarda daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedeflediği bildirildi.