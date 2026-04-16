Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye finallerinde Erzurum'u temsil eden Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu, 26 kız, 26 erkek takımı arasında Türkiye 9'uncusu oldu. Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Karakelle, antrenör Mehmet Akif Dursun ile kafilede yer alan Vedat Küçükoğlu ve sporcularını tebrik etti.

Masa tenisinde il birincisi ve Bölge ikincisi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları 2025-2026 sezonu Masa Tenisi Türkiye Finallerine katılan Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 9'uncusu oldu. 14-16 Nisan 2026 tarihlerinde Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Finallerine Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Akif Dursun ile Antrenör Vedat Küçükoğlu yönetiminde Erzurum'u temsilen katılan Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Türkiye 9'uncusu olarak 26 erkek, 26 da kız takımı arasında en iyi on takım arasına adını yazdırdı.

Karakelle: 'Erzurum Ve Horasan Adına Gururluyuz'

Dadaş kızların başarısı Horasan ve Erzurum'da sporseverlerin göğsünü kabarttı. Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Karakelle, büyük başarıdan dolayı ekibi kutladı. 81 vilayet içinde Masa Tenisinde Erzurum-Horasan olarak ilk on takım arasında girdikleri için mutlu olduğunu belirten Karakelle, 'Beden Eğitimi öğretmenimiz Mehmet Akif Dursun ile sporcularını tebrik ediyoruz. Bize gerek il, gerekse bölge şampiyonası ile Türkiye finallerinde yaşadıkları gurur için tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bize destek olan Horasan Kaymakamımız Mesut Ozan Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Sait Bingöl, Halk Eğitim Müdürü Ayşe Şeker'e teşekkür ediyorum' dedi.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu'nun Türkiye 9'uncusu olmasını sağlayan kadroda, Fatma Sade, Ravza Karataşgüler, Ümran Aslan ve Kardelen Polat yer aldı.

Mümtaz Turhan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Akif Dursun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iki erkek iki kız, Türkiye'den de 24 erkek, 24 kız takımı olmak üzere toplam 52 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği Türkiye finallerinde Horasan Kız Takımı olarak Erzurum'u en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, 'Türkiye 9'uncusu olduk. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sporcularımı kutluyorum' diye konuştu.