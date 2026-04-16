Kütahya'nın Emet ilçesinde, trafik bilincini artırmaya yönelik dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kaza Geliyorum Der' projesi kapsamında cami cemaatine trafik eğitimi verildi. Kaynarca Camii'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman, trafikte güvenliğin yalnızca kurallara uymakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda karşılıklı saygı ve nezaketin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitimde video gösterimleri eşliğinde; yayaların, sürücülerin ve yolcuların dikkat etmesi gereken temel trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının hayati önemi üzerinde durularak, kazaların önlenmesinde bilinçli davranışın rolüne dikkat çekildi.

Bu tür çalışmaların, toplumda trafik kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.