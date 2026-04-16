Bingöl'de organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren market ve satış noktaları denetlendi. Gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu, sertifikasyon durumları, etiket bilgileri, izlenebilirlik kriterleri ve muhafaza şartları titizlikle incelendi. Tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı durumlara yönelik gerekli idari işlemler uygulandı.

Yetkililer, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, üretici ve tüketici haklarının korunması ile gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.