Bingöl'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam 16. 64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 3 şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.