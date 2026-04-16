Bilecik'te süt ve süt ürünlerine eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde süt ve süt ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlere katılarak gıda güvenliğini sağlamak amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerde peynir, kaşar ve tereyağı gibi ürünlerden numuneler alınarak yağ oranı ve taklit/tağşiş içerikleri laboratuvar ortamında inceleniyor. Öte yandan denetimlerin yalnızca süt ve süt ürünleriyle sınırlı kalmadığı, et ve et ürünleri, bal, baharat ve zeytinyağı gibi diğer gıda ürünlerinde de uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı öğrenildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 'Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı ürün ve işletmelere yönelik idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacak olup, vatandaş sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir' dedi.