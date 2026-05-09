Bingöl'de eğitim alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni okul binaları ve sosyal tesis projeleriyle eğitim altyapısı güçlendiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile İl MEM İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Remzi Dinler, yapımı devam eden eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Kent genelinde yapımı süren projeler kapsamında farklı eğitim kademelerinde modern okul binaları inşa edilirken, öğrencilerin daha güvenli, donanımlı ve çağın ihtiyaçlarına uygun ortamlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Eğitim yatırımlarında sosyal alanlar, teknolojik altyapı, erişilebilirlik standartları ve güvenli eğitim ortamlarının ön planda tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, Bingöl'e kazandırılacak yeni öğretmenevi projesinde de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Modern yapısı ve sosyal alanlarıyla planlanan yeni öğretmenevinin eğitim camiasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yetkililer, kent genelinde devam eden yatırımların yalnızca fiziki kapasiteyi artırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda geleceğin güçlü nesillerinin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.