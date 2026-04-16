Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce bordür taşlarına çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil sürücüsü kazada hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tepe Mahallesi Çataloluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K.'nın kullandığı 07 BFE 627 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken refüjde bulunan bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç devrilerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada devrilen hafif ticari araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.