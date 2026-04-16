Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sedye ile ambulansa taşınan motosiklet sürücüsü genç, sağlık ekiplerine babasının sağlık durumunu sordu.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Illıa S.R.'nin kullandığı 07 MD 2648 plakalı motosiklet, Bahaddin Ü. idaresindeki 34 PJN 255 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Illıa S.R. ve babası Hossain S.R. yola savrularak yaralanırken, motosiklet ise aracın altında kaldı. Hossain S.R. başını aracın camına çarparken, olay anında bölgede devriye görevi yapan polis ekibinin anonsu ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Illıa S.R., sedye ile ambulansa taşındığı sırada sağlık ekiplerine 'Babam iyi mi?' diyerek arkasında bulunan babası Hossain S.R.'nin sağlık durumunu sordu.