Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 81 ilde yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde Tekirdağ'da belirlenen öncelikli yatırım alanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer'in Yerel Kalkınma Hamlesi programı ile ilgili detaylı sunum yaptığı toplantıda, Tekirdağ'ın sanayi altyapısı ve üretim potansiyeli doğrultusunda öne çıkan 'Motorlu Taşıt Aksam ve Parçaları Üretimi' ile 'Tekstil Makine ve Aksamları Üretimi' başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara söz konusu sektörlerdeki yatırım fırsatları, sağlanan destekler ve teşvik mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantıda bölgenin rekabet gücünün artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Programda ayrıca, yerel aktörlerin iş birliği içerisinde hareket ederek yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yetkililer, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin kendi potansiyellerine uygun sektörlerde gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade ederken, Tekirdağ'ın özellikle sanayi üretimi açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirtti.

Toplantı, soru-cevap ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.