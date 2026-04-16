Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek kavgasında 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi üzerindeki Kırklar Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Kolcu (42) ile D.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında D.Ü., yanında bulunan av tüfeğiyle Yılmaz Kolcu'yu başından vurdu. Ağır yaralanan Kolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli D.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.