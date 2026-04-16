Balıkesir'de, Roman vatandaşlara yönelik yürütülecek çalışmaların ele alındığı önemli bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Balıkesir'de Roman vatandaşların sosyoekonomik refah düzeyinin artırılması ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların, kurumlar arası iş birliği ile daha etkin ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi planlandı.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantı, ilgili kurumlar arasında iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım oldu.

Gerçekleştirilen toplantıda, 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030)' ve 'II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)' kapsamında Balıkesir'de yürütülecek çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitim, sosyal uyum, istihdam ve sosyal hizmetler alanlarında yapılacak faaliyetler ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Uyum Planı Daire Başkanı Nevzat Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yakup Karanfil ve ilgili kurumların temsilcileri katılım sağladı. Böylece farklı alanlarda hizmet sunan kurumların ortak hareket etmesi ve sahadaki uygulamaların daha etkin yürütülmesi hedeflendi.