Antalya'nın Manavgat İlçesinde yaya geçidinden geçmekte olan anne ve kızına çarparak yaralanmalarına neden olan motosiklet sürücüsü, anne ve kızı yerde yatarken motosikletine binip olay yerini terk etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza; İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 42 AEM 691 plakalı motosiklet kapalı çarşı girişinde bulunan yaya geçidinden geçmekte olan anne-kız Hanım Yücel ve Selin Gökçe Yücel'e arptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kendisi de yola savrulan motosiklet sürücüsü ayağa kalktıktan sonra çevredekilerin şaşkın bakışları altında motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Kazada yaralanan anne ve kızı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan vatandaşlar tarafından alınan plakadan belirlenen ve telefonla arandıktan sonra Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen motosiklet sahibine olay yerini terk etmesinden dolayı 46 Bin TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın, diğer araçların durarak yol vermesi üzerine karşıya geçmekte olan anne ve kızına motosikletin durmayarak çarptığı anlar yer aldı.