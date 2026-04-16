Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze teslim alındığı sırada öğretmenin bazı yakınları fenalık geçirirken, Kara'nın naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu.
