Edirne'de seyir halindeyken kaput kısmından duman çıkan jip, kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Uzunköprü-Havsa karayolu Parpudar Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ş. idaresindeki 06 EUV 075 plakalı Volvo XC90 marka jip, Edirne istikametine seyir halindeyken kaput kısmından duman çıkmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, durumu fark eden sürücü ve araçta bulunan kişiler soğukkanlı davranarak kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.