Kayseri'de Diyanet İşleri Başkanlı himayesinde İl Müftülüğü tarafından hacca gidecek vatandaşlar için eğitim semineri düzenlendi. Seminerde açıklama yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, 'Hacca gidecekler helalleşsinler, kul haklarından arınsınlar' dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, ilçe müftüleri, din görevlileri ve hacı adayları katıldı. Seminer ile hacı adaylarına orada yapılacaklarla ilgili bilgiler verileceğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, '2026 yılı hac organizasyonunda inşallah Kayseri'den kutsal topraklara bin 771 hacımızı yolcu edeceğiz. Bugün de bin 771 hacımızın Hac Semineri var. Gitmeden önce hacılarımıza orada yapılacak olan ibadetlerle ilgili hac boyunca takınılması gereken hal ve tavırlarıyla ilgili, alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı güzel bir bilgi sunumu yapılacak. Allah nasip ederse mayıs ve haziran ayında kafilelerimizi göndereceğiz. Bizim buradaki amacımız ilk defa hacca gidecek ve daha önce de umreye gitmemiş olanların gitmeden önce o topraklara hazır hale getirilmesi, bilinç ve şuur aşılanması önemli. Burada hac ibadetleri ile ilgili tatbikatlar da yapılacak. Aynı zamanda hacılarımızın başsında görevli olacak kafile başkanları ve din görevlileri hacılarımızla tanışacaklar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uhdesinde hacılarımıza geniş kapsamlı bir bilgilendirme seminerimiz burada yapılıyor' dedi.

'Kul haklarından arınmalılar'

Ayvaz, hacı adaylarının gitmeden önce kul haklarından arınması gerektiğini söyleyerek, 'Bir ömür boyu bu anı bekledi hacı adaylarımız. En az 10-15 senelik bir bekleyişten sonra böyle sevinçli bir ana kavuştular. Benim tavsiyelerim de şunlardır. Helalleşsinler, kul haklarından arınsınlar. Çünkü peygamberimiz 'Kul hakkı hariç hac bütün günahların af olduğu bir ibadettir' diye haccı bizlere müjdeliyor. Onun için dargınlıklardan, küskünlüklerden uzak aynı zamanda kul hakkından arınmış bir şekilde gitmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda hasta olan kardeşlerimiz varsa doktorların tavsiyelerine uymalarını, ilaçlarını yanlarına almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü farklı bir iklime gidecekler. Dolayısıyla orada da hazır olmaları gerekir. İnsanların yükseldiği, melekleştiği, arındığı o kutsal topraklarda elde edecekleri o aşkı bilinci ömür boyu taşımalarını da kendilerine tavsiye ediyorum. Çünkü hacı olmak kolay hacı kalmak zor. Önemli olan da hacı kalabilmek' ifadelerini kullandı.