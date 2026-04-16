Gaziantep Özel Anka Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Saray, özellikle ileri yaşlarda ve eklem kireçlenmesine bağlı olarak gelişen kalça ağrılarının, doğru tedaviyle büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceğini vurguladı.

Kalça ekleminde meydana gelen hasarın zamanla hareket kısıtlılığına ve ciddi yaşam kalitesi kaybına yol açtığını belirten Op. Dr. Ahmet Saray, 'Hastalarımız genellikle uzun süre ağrıyla yaşamayı tercih ediyor. Oysa kalça protezi ameliyatları, doğru zamanda yapıldığında hastaya adeta ikinci bir hayat sunuyor 'dedi.

Gelişen teknolojiyle birlikte kalça protezi ameliyatlarının artık çok daha konforlu bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Op. Dr. Ahmet Saray, kullanılan yeni nesil protezler sayesinde hastaların ameliyat sonrası daha hızlı ayağa kalkabildiğini ve günlük yaşamlarına kısa sürede dönebildiğini belirtti. Minimal invaziv cerrahi tekniklerin dokulara daha az zarar verdiğini söyleyen Dr. Saray, bu sayede hem ameliyat sonrası ağrının azaldığını hem de iyileşme sürecinin hızlandığını ifade etti.

Kalça protezi ameliyatının yalnızca ileri yaş grubuna değil, uygun görülen daha genç hastalara da uygulanabildiğini dile getiren Op. Dr. Ahmet Saray, özellikle kireçlenme, travma sonrası hasarlar ve doğuştan gelen kalça problemlerinin bu ameliyatı gerekli kılabildiğini söyledi.Ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme sürecinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Saray, her hastaya özel bir tedavi planı oluşturduklarının altını çizdi.

Ameliyat sonrası sürecin de en az operasyon kadar önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ahmet Saray, fizik tedavi ve rehabilitasyonun hastanın yeni eklemine uyum sağlamasında kritik rol oynadığını belirtti.

Dr. Saray, 'Doğru bir rehabilitasyon programı ile hastalarımız kısa sürede bağımsız hareket edebilir hale geliyor ve ağrısız bir yaşama kavuşuyor.Kalça ağrısı yaşayan ve günlük yaşamında kısıtlılık hisseden herkes vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerek. Erken tanı ve doğru tedavinin yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu unutulmamalı' diye konuştu.