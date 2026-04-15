Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Polonya'nın köklü yükseköğretim kurumlarından Zielona Gra Üniversitesi (University of Zielona Gra) ile akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik 'İyi Niyet Anlaşması' imzaladı.

HKÜ'de gerçekleştirilen imza törenine; HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Zielona Gra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Wojciech Strzyzewski, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, Zielona Gra Üniversitesi Onursal Başkanı Katarzyna Lasinska, HKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü İhsan Kuyumcu, HKÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Yılmaz ve Zielona Gra Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Marek Smoluk katıldı.

Uluslararası iş birliği daha da güçleniyor

HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ziyarete ilişkin değerlendirmesinde,

'Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. University of Zielona Gra ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Erasmus+ kapsamında ortak bölüm ve hareketliliklerin artırılmasının yanı sıra Horizon Europe, KA2 projeleri ve ortak sertifika programları gibi daha kapsamlı uluslararası çalışmalarda birlikte yer almayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretin, iki kurum arasındaki akademik bağları daha da güçlendireceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Erasmus+ kapsamında öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmak, ortak akademik programlar geliştirmek ve iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, iki üniversite arasında geliştirilen uluslararası akademik ağın güçlendirilmesine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.