Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin çocukların güvenliğine yönelik uygulamaları vatandaşların takdirini toplarken, tüm Türkiye'ye örnek olması bekleniyor.

Germencik Belediyesi zabıta ekiplerinin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek uygulaması 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında da devam ediyor. Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan saldırı olayın ardından Germencik'teki uygulamanın önemini bir kez daha ortaya çıktı. Eğitim-Öğretim dönemi içinde zabıta ekiplerinin okul önlerinde çocukların okul güvenliği ve ulaşımını sağlamaya yönelik uygulaması vatandaşların takdirini topluyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 'Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz; okul önlerinde, yaya geçitlerinde ve alt geçitlerde çocuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla görev başında bulunmaya devam etmekte, öğrencilerimiz okullarına sağ salim ulaşana kadar nöbetlerini incelikle sürdürmektedir. Dün ülkemizde yaşanan üzücü okul saldırısının ardından, rutin olarak gerçekleştirdiğimiz bu görevin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Çocuklarımız her şeyimiz' açıklamasında bulundu.