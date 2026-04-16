Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

Geçen yıl yıkım ihalesini kazanan firma tarafından ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki 389 orta hasarlı binanın yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Araban ilçesinde devam eden hasarlı binaların yıkım çalışmaları ilçeye bağlı kırsal Köklüce (Ardıl) Mahallesinde bulunan 6 adet hasarlı binanın yıkım çalışmaları sırasında çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alınarak devam ediliyor.