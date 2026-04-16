Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasını bezle kapatan motosiklet sürücüsü, aracını uygulama yapan polislerin üzerine sürüp kaçtı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarını en aza indirebilmek amacıyla denetimlerini ilçenin farklı noktalarında sürdürüyor. Trafik ekiplerince Manavgat Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen uygulamada trafik ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapan araçlara ceza uygulandı.

Ceza katlanarak artıyor

Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen ve trafik ekipleri tarafından durdurulan araçların sürücülerine 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa kural ihlali yapılması durumunda 10 bin TL, üçüncü ihlalde 15 bin TL, kural ihlalinin devamı halinde ise ceza tutarının 80 bin TL'ye kadar arttığı belirtildi.

Polislerin üzerine sürerek kaçtı

Denetimler sırasında plakası bezle kapatılmış bir motosikletin uygulama noktasına geldiği ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti. Motosiklete durması için uyarıda bulunan trafik polisleri tehlike atlattı. Hızını yavaşlatarak duracakmış gibi uygulama noktasına giren motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin yanına geldiği sırada motosikleti polislerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı. O anlar basın mensubunun kamerasına yansıdı.