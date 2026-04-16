Kahramanmaraş'ta 9 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlanan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.
