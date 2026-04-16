Arnavutköy Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Hacı Adayları Uğurlama Programı, Surre Alayı geleneği eşliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hacı adayları, manevi atmosfer eşliğinde kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Arnavutköy'de hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar için Arnavutköy Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliyle anlamlı bir uğurlama programı düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi Düğün ve Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Müftüsü Ümit Kartal, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, din görevlileri, hacı adayları ve aileleri katıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından hacı adaylarına eğitim verildi. Kur'an ve sünnet rehberliğinde ibadetin usul ve esaslarının aktarıldığı eğitimde, yolculuk sürecine dair önemli hatırlatmalar paylaşılarak huzur ve bilinç içinde ibadet edebilmeleri için rehberlik sağlandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri ve duaların ardından Osmanlı geleneği olan Surre Alayı usulüyle hacı adaylarına manevi bir uğurlama gerçekleştirildi.

'Sizler bahtiyar insanlarsınız'

Programda konuşan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, hac ibadetinin büyük bir nasip ve ilahi davet olduğunu vurgulayarak, hacı adaylarının çok kıymetli bir yolculuğa çıktığını ifade etti.

Hersanlıoğlu, 'Cenabı Hak insanı kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır. Hac da bu kulluğun en önemli tezahürlerinden biridir. Sizler Cenabı Hakk'ın misafiri olarak bu kutlu yolculuğa çıkmayı hak etmiş bahtiyar insanlarsınız. Her yıl milyonlarca insan hac kurasının kendisine çıkmasını beklerken, sizlerin bu nasibe erişmiş olması büyük bir lütuftur' dedi.

Kutsal topraklarda yalnızca ibadet edilmeyeceğini, aynı zamanda Türkiye'yi temsil edileceğini belirten Hersanlıoğlu, 'Orada her milletten Müslümanlarla karşılaşacak, ümmet olmanın ne demek olduğunu derinden hissedeceksiniz. Aynı zamanda ülkemizi ve milletimizi temsil ettiğinizi unutmadan hareket etmeniz büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında mazlum coğrafyalara da dikkat çeken Hersanlıoğlu, 'Başta Mescid-i Aksa olmak üzere zulüm altındaki tüm İslam beldeleri için sizlerden dua bekliyoruz. O mübarek topraklarda edeceğiniz duaların ümmet için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

'Hac, kulun Rabbiyle buluşmasıdır'

Belediye Başkanı Mustafa Canaroğlu ise konuşmasında hac ibadetinin derin manevi anlamına dikkat çekerek, bu yolculuğun bir arınma ve yeniden diriliş süreci olduğunu ifade etti.

Candaroğlu, 'Hac; insanın Rabbi ile buluşması, nefsiyle yüzleşmesi, dünyanın geçiciliğini ve ahiretin ebediliğini tüm benliğiyle hissetmesidir. Kâbe'nin etrafında tavaf ederken büyük bir teslimiyetin izini sürecek, Sefa ile Merve arasında sabrı ve tevekkülü yaşayacaksınız' dedi.

Hac yolculuğunun sabır, hoşgörü ve güzel ahlakla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Candaroğlu, 'Bu yolculukta sabır en büyük azığımız, güzel ahlak ise en önemli rehberimiz olacaktır. Yoğunluk, sıcak ve zorluklar karşısında birbirinize tahammül edin, kötü sözden ve tartışmadan uzak durun. Hac; sabırla, nezaketle ve teslimiyetle güzelleşir' ifadelerini kullandı.

Kendi hac tecrübesinden de örnek veren Candaroğlu, bu yolculuğun manevi derinliğine dikkat çekerek, 'Rabbim bizlere bu ibadeti nasip ettiğinde gördük ki; kişi niyetini sağlam tutarsa, Mevlam yolunu kolaylaştırıyor. Sizlerin de bu kutlu yolculuğu en güzel şekilde tamamlayarak arınmış bir şekilde dönmesini temenni ediyorum' dedi.

Başkan Candaroğlu, hacı adaylarından dualarında Arnavutköy'ü, Türkiye'yi ve tüm mazlum coğrafyaları unutmamalarını isteyerek, bu yolculuğun aynı zamanda ümmet bilincini güçlendiren bir süreç olduğunun altını çizdi.

'Hac, sabır ve edep yolculuğudur'

İlçe Müftüsü Ümit Kartal da hac ibadetinin yalnızca belirli günlerle sınırlı olmadığını, etkisinin bir ömür sürdüğünü belirtti.

Kartal, hacı adaylarının sadece kendileri için değil, aileleri, ilçeleri ve milletleri adına da bu yolculuğa çıktıklarını vurgulayarak, 'Hac; sabır, edep ve kardeşliktir. Bu bilinçle hareket etmek, ibadetin kabulü açısından büyük önem taşır' dedi.

Hacı adaylarından kutsal topraklarda Türkiye, İslam âlemi ve tüm mazlumlar için dua etmelerini isteyen Kartal, yolculuk boyunca hoşgörü ve nezaketin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Programda Kurra Hafız Mahfuz Baka tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tasavvuf Müziği Sanatçısı Abdurrahman Önül'ün ilahi dinletisi programa manevi bir atmosfer katarken, Taşoluk Yeşil Camii Baş İmam Hatibi İsrafil Kiracı tarafından yapılan hac uğurlama duası ile duygu dolu anlar yaşandı.

Hacı adaylarına, kutsal yolculukları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin yer aldığı hediyeler takdim edildi. Program, dualar eşliğinde sona erdi.