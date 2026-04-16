Hatay'da hobi olarak olta balıkçılığı yapan öğretmen Murat Çengel, devasa büyüklükteki orkinosu oltayla yakalamayı başardı. Çengel'in 2 saat süren mücadeleyle yakaladığı balığın ağırlığının 60 kilogram ve boyunun 1 buçuk metre olduğu anlaşıldı.

İskenderun ilçesinde yaşayan öğretmen Murat Çengel, hobi olarak balık tutuyor. Arkadaşlarıyla birlikte 3 metrelik tekneyle İskenderun Körfezi'ne açılan Çengel'in oltasına devasa büyüklükte orkinos balığı takıldı. Balığı yakalamak için 2 saat mücadele veren Çengel, balığı bota çektiğindeyse boyunun 1 buçuk metreyi geçtiğini gördü. Hevesle tuttuğu balıkla fotoğraf çekinen Çengel'in heyecanı ve mutluluğuysa kameraya yansıdı. Tuttuğu devasa balığı tartmak için bir iş yerine giden Çengel, orkinos cinsi balığı tartının taşıyamadığını söyledi. Tahmini ağırlığı 60 kilogram olan balığı akrabaları ve dostlarıyla birlikte yediğini ifade eden Çengel, gençlere sportif faaliyetlerle ilgili bir hobi edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

''Boyu yaklaşık 1,5 metre civarıydı, hayallerim gerçekleşti''

Büyük balık yakalamanın hayali olduğunu söyleyen Murat Çengel, ''Cinsi orkinos türü. Boyu da yaklaşık 1,5 metre civarıydı. Götürdüğümüz kantar tartamadı, kantarın sahibi 'Ben bunu tartamam' dedi. Ama yaklaşık 60 kilo aralığında diye düşünüyoruz ve yakalaması yaklaşık 2 saat sürdü. Bizi çok yordu ve hala kollarım ağrıyor. Hobi olarak balıkçılık yapıyorum, asıl mesleğim öğretmenlik. Sevdiğim bir hobi. Satmadım, parçaladım. Sevdiklerime, arkadaşlarıma, eşe dosta, aileye dağıttım, birlikte yedik. Hayallerim arasında hep vardı böyle 50 kiloluk bir balık yakalamak. Ancak hiç ümidim de yoktu. Ama hayallerim gerçekleşti, çok mutluyum. Kesinlikle gençlere tavsiye ederim. İnternet ortamında, sosyal medyadan ya da beyinlerini boşa yoracakları uğraşlardan uzaklaşmaları için sportif faaliyetler, doğada gezme, balıkçılık, sanatsal faaliyetlere yönelmelerini tavsiye ederim. Kendileri için de çok faydalı olacaktır. Tüm balıkçı arkadaşlarımın yakalamasını isterim. Çok güzel bir keyif, harika bir andı. Güzel bir deneyimdi benim için. Ömrümde yaşayabileceğim en güzel dakikalardan biriydi 'dedi.