Türkiye'nin bereketli topraklarının bulunduğu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hayırsever 2 kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Tarsus ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Barbaros ile Mithatpaşa mahallelerine 2 kamyonla yaklaşık 30 ton karpuz gönderdi. Karpuzlar mahallede vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Sezonu yeni başlayan karpuzun kilogramının 30 ile 50 TL arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaş yoğun talep gösterdi.

Çevre esnafından berber Erol Tunç, pazarda kilogramı 50 TL'ye kadar satılan karpuzların bir hayırsever tarafından ücretsiz dağıtıldığını, vatandaşların da yoğun talep gösterdiğini söyledi.