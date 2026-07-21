Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında küçük ölçekli meyve üreticilerine feromon yapışkan tuzak desteği başlattı. Proje kapsamında kent genelinde 2 bin 700 üreticiye 80 bin adet tuzak dağıtılacak. Uygulamayla hem ürün kayıplarının hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Proje kapsamında kent genelinde 2 bin 700 üreticiye toplam 80 bin feromon tuzağı dağıtılacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler destekten yararlanabiliyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesinde 771 üreticiye toplam 22 bin 40 feromon tuzağı dağıtıldı. Üretim alanı 6 dekara kadar olan üreticilere 20, 12 dekara kadar olan üreticilere ise 40 adet feromon tuzağı veriliyor.

Akdeniz Meyve Sineği, son yıllarda özellikle sert çekirdekli meyvelerde ciddi ürün kayıplarına neden olurken, ihracatta da önemli sorunlar oluşturuyor. Zararlıyla mücadelede kullanılan feromon yapışkan tuzaklar, kimyasal ilaç kullanımını da azaltarak biyolojik mücadeleye katkı sunuyor. Tuzaklar sayesinde zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması ve ürünlerde kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor.

'Amacımız tarımın sürdürülebilirliğini sağlayarak, girdi maliyetlerini düşürmek'

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destek projelerini, üreticilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirten ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlayarak üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, fide, fidan, sulama borusu ve makine-ekipman destekleriyle üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Tarımın, kentin ve ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkat çeken Şahutoğlu, katma değeri yüksek üretimleri destekleyerek üreticilerin gelirlerini artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Akdeniz Meyve Sineğinin tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Şahutoğlu, 'Son zamanlarda sert çekirdekli meyvelerde tarımın geleceğini tehlikeye sokan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında, feromon tuzakları dağıtmak için sizlerle beraberiz' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal alanda özellikle küçük ölçekli aile işletmelerini desteklediğini ifade eden Şahutoğlu, feromon tuzağı desteğinin kriterlerine ilişkin bilgi vererek, 'Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili tuzak dağıtımında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan, 1-12 dekar arasındaki küçük ölçekli üreticilerimizi destekliyoruz. Eğer üreticinin 6 dekara kadar sert çekirdekli meyve üretimi varsa 20 adet, 12 dekara kadar alanı varsa 40 adet feromon tuzağı vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'Kent genelinde toplamda 2 bin 700 üreticimize 80 bin feromon tuzağı dağıtacağız'

Projenin kapsamına ilişkin de bilgi veren Şahutoğlu, 'Toroslar'da 771 kişiye 22 bin 40 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağını vereceğiz. Toplamda ise Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla genelinde 2 bin 700 üreticimize 80 bin adet feromon tuzağı dağıtacağız. Daha sonrasında da narenciye üreten üreticilerimizin yaşadığı sorunları çözmek amacıyla zirai mücadele çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunu, yerinde uygulamalarla en alt seviyelere düşüreceğiz' dedi.