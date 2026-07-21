Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8 bin 37 olaya müdahale etti. Ortalama 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, bin 479 vatandaş ile 2 bin 58 hayvanın hayatına dokunurken, aynı dönemde 29 bin 119 kişiye yangın ve afet farkındalık eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla toplam 8 bin 37 vakaya müdahale etti. Mersin itfaiyesi, yılın ilk yarısında günde ortalama 44, saatte ise 2 olaya müdahale ederken, 2 bin 971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3 bin 537 kurtarma ve 493 diğer acil durum olayında görev aldı. Kent genelindeki 35 hizmet noktasından olaylara ortalama 5 dakikada ulaşan ekipler, gerçekleştirilen müdahalelerle bin 479 vatandaşın ve 2 bin 58 hayvanın yaşamına dokundu.

Mersin itfaiyesi, acil durumlara müdahalenin yanı sıra yangın risklerini azaltmaya ve afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 6 ayında 3 bin 59 yangın önleme faaliyeti gerçekleştirildi. Toplumun farklı kesimlerine yönelik düzenlenen 303 eğitim ve farkındalık çalışmasıyla, toplam 29 bin 119 vatandaşa ulaşıldı.

Eğitimlerde çocuklardan kamu personeline, sanayi çalışanlarından site yöneticilerine kadar geniş bir kitleye yangın güvenliği, tahliye yöntemleri ve doğru müdahale konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca itfaiye personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, gerçek olay ve senaryolara uygun tatbikatlar ile mesleki eğitim programları düzenlendi.

Yaz ayları için vatandaşlara kritik uyarı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları özellikle muhtemel orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerektiği vurgulanırken, acil durumların vakit kaybetmeden '112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Mersin itfaiyesi, modern ekipman, sürekli eğitim ve disiplinli çalışma anlayışıyla hizmetlerini sürdürerek, kentin dört bir yanında vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapmaya devam edecek.

'2026'nın ilk 6 ayında toplam 8 bin 37 vakaya müdahale ettik'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Emre Elçi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde Mersinlilerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, 'Bu 6 aylık süreçte toplam 8 bin 37 vakaya müdahale ettik. Bu rakam Mersin itfaiyesinin her gün ortalama yaklaşık 44 vakaya, her saat ise ortalama 2 vakaya müdahale ettiğini göstermektedir. Müdahale ettiğimiz olaylar, 2 bin 971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3 bin 537 kurtarma ve 493 diğer acil vakalar olarak şekillenmektedir. Bu olayların sonucunda bin 479 vatandaşımıza ve 2 bin 58 can dostumuzun hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadık' dedi.

'Görevimiz sadece yangınları söndürmek değil, aynı zamanda toplumda afet bilinci oluşturmak'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak kentin 35 noktasında hizmet ettiklerini kaydeden Elçi, olaylara ortalama 5 dakikada ulaşarak hızlı ve etkin müdahale kapasitesini sürdürdüklerini söyledi. Elçi, 'Bizim görevimiz sadece yangınları söndürmek değil, aynı zamanda riskleri azaltmak ve toplumda afet bilinci oluşturmak. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında 3 bin 59 yangın önleme faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca 303 eğitim ve farkındalık faaliyeti ile 29 bin 119 vatandaşımıza ulaştık' diye konuştu.