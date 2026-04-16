Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadın, 'Canım çok acıyor ' diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Cemal Buğra Alacan idaresindeki 07 CTX 677 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Berra İ. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan genç kadının, araç içinde yaşadığı panik ve acı dolu anlar kameralara yansıdı. Yaralı kadın, 'Canım çok acıyor ' diyerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.