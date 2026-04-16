Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, saat 23.10 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

İş yeri sahibi Mehmet Kurtlu, gün içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, komşularının saat 16.00 sıralarında alandan ayrıldığını ve yangının çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.