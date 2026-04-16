Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde yürütülen 'Mahallemizin Müezzini Benim' projesi kapsamında, camilerde görev alan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Köprübaşı Camii'nde gerçekleştirilen programa, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Okul Müdürü İsmail Aydın ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında camilerde müezzinlik yapan öğrencilere hediyeleri takdim eden Müftü Hüseyin Demirci, gençlerin bu anlamlı gayretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu anlamlı gayretlerinden dolayı kutluyor; projede emeği geçen hocalarımıza ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.