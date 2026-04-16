Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kuralları hiçe sayan bir motosiklet sürücüsüne ağır ceza kesildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaz aylarında artan motosiklet kullanımına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Moymul Mahallesi Konak Sokak'ta oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen bir motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulunuldu. Ancak ihtara uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren takibin ardından yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin ise plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edildi. Mevzuat kapsamında belirlenen tüm ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 326 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan ilçe genelinde özellikle gece saatlerinde vatandaşların şikayetlerine konu olan abartılı egzoz, yüksek ses ve tehlikeli sürüşlere karşı denetimlerin süreceği bildirildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ve can güvenliği için kurallara uymayan sürücülere kesinlikle taviz verilmeyeceğini vurguladı.