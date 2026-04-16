Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açılırken, cemiyetlerin vazgeçilmezi olan demir masalar da Aydın'ın Koçarlı ilçesinde boyanarak yeni sezona hazırlanıyor.

Koçarlı'nın Bağarası Mahallesi'nde uzun yıllardır demircilik yapan İbrahim Borçin, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Özellikle kırsal mahallelerde yemekli düğün ve cemiyetlerin olmazsa olmazı olan demir masalar, bakım ve boyama işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma sunuluyor.

Atölyesinin önünde kurduğu alanda masaları tek tek zımparalayıp boyayan Borçin, eskiyen ve yıpranan masaları adeta ilk günkü haline getirdiklerini ifade etti. Sezonun başlamasıyla birlikte taleplerin arttığını söyleyen Borçin, 'Düğün sezonu başladı, bizim de işlerimiz hareketlendi çok şükür. Bu cemiyet masalarını sezona hazırlıyoruz. Boyuyoruz ve bakımlarını yapıyoruz. Bu masalar özellikle kırsallarda vazgeçilmez. Yemekli bütün cemiyetlerde kullanılır. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte bizim de yoğunluğumuz başladı. Masaları ilk günkü haline getirip, kullanıma hazırlıyoruz' dedi.

Demir masaların dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edildiğini belirten Borçin, sezon boyunca yoğun mesai yapacaklarını sözlerine ekledi.