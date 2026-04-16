Kütahya'da merkez mahalleler ve köylerde yaşanan sorunların ele alındığı istişare toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Musa Işın ve il protokolü de katıldı.

Toplantıda, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura ile AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve mahalle ile köy muhtarları yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; merkez mahalleler ve köylerde yaşanan altyapı, ulaşım, içme suyu, çevre düzenlemesi ve diğer yerel hizmetlere ilişkin sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Muhtarlar aracılığıyla iletilen talep ve öneriler değerlendirilirken, sahada karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımlar istişare edildi.

Yetkililer, toplantının yerel hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.