Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak ve Kıvılcım Stratejik Düşünce Topluluğu öğrencilerini makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üniversite öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik yürütülen çalışmalar ile gençlerin düşünce dünyasına katkı sunan faaliyetler ele alındı. Görüşmede, gençlerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Musa Işın, gençlerin bilgiyle mücehhez, bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür öğrenci topluluklarının çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.