Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kütahya Veli Buluşmaları' serisinin altıncı programı, Beylerbeyi Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velileri katıldı.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Günümüz çocuklarının fiziksel olarak ailelerinin yanında olsalar da zihinsel olarak dijital dünyada uzaklaştıklarını ifade eden Yılmaz, velilere çocuklarıyla daha güçlü bağ kurmaları çağrısında bulundu.

'Bir çocuk, bir gelecektir' anlayışının öne çıktığı programda, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığı vurgulandı. Yılmaz, her çocuğun değerli olduğunu belirterek, ailelerin çocuklarını dikkatle dinlemesinin önemine değindi. Ayrıca gençlerin millî ve manevi değerlerle yetiştirilmesi ve hayatın zorluklarına karşı dirençli bireyler olarak hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Okul-aile iş birliğinin önemine de değinen Yılmaz, velilerle güçlü bir iletişim kurmayı önemsediklerini belirterek, eğitim sürecinde ortak akıl ve gönül birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.