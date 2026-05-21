Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki iş yerinde mutfak kısmında bulunan fritöz kaynaklı yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, iş yerini yoğun duman kapladı. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri araçları yan sokaklara yönlendirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, iş yerindeki yoğun duman tahliye edildi. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından trafik normale göndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.