Aydın'ın Efeler ilçesinde el frenini çekmeyi unutarak aracından inmek isteyen sürücü, geri kayan otomobil ile kaldırım arasında sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların araca astığı not ise dikkat çekti.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 AVJ 295 plakalı aracın sürücüsü Y.F.B., yol üzerinde durarak AYULAŞ binasında unuttuğu eşyasını almak istedi. Aracıyla yolu kapatmamak için acele eden sürücü, el frenini çekmeyi unutunca otomobilden indiği sırada araç geri kaymaya başladı. Panikle aracı durdurmak isteyen sürücü, açık olan kapının kaldırımda bulunan demir dubalara takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Y.F.B., otomobil ile kaldırım arasında sıkışarak yaralanırken, bu sırada kaldırım üzerinde park halinde bulunan 09 ANC 087 plakalı motosiklet de temas sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araca asılan not dikkat çekti

Kaza sonrası askeri personel olduğu öğrenilen sürücünün hastaneye kaldırılması nedeniyle araç bir süre yol ortasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına araca not astı. 'Araç kaza yaptı. Askeri personele ait. Alınacak' ifadelerinin yazıldığı not dikkat çekti.