C Kollu Skopi (C-arm) cihazının tahsis edildiği Karakoçan Devlet Hastanesi'nde ortopedi ameliyatları başladı.

Karakoçan Devlet Hastanesi'nde ortopedi ameliyatlarının yapılabilmesi için C Kollu Skopi (C-arm) cihazı hastaneye tahsis edildi. Hastanede göreve başlayan Ortopedi Uzmanı Halil Sami Postallı tarafından, yeni cihazın kullanımıyla birlikte kemik ameliyatlarının yapılmaya başlandığı bildirildi.

C Kollu Skopinin ameliyathane ortamında hastanın iç yapısını anlık ve hareketli olarak görüntüleyen, X-ray tabanlı taşınabilir bir röntgen cihazı olduğu bildirildi. C şeklindeki yapısı sayesinde her açıdan görüntü alabilen cihazın özellikle ortopedi, travmatoloji, beyin cerrahisi, üroloji ve kardiyoloji işlemlerinde yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak müdahalelerin daha güvenli ve hızlı yapılmasına imkan tanıdığını aktarıldı.

Cihazın özellikle kırıkların düzeltilmesi, vida ve plak uygulamaları, kalça ve diz protez ameliyatları gibi ortopedi ve travmatoloji işlemlerinde etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.