Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5x5 Futbol Müsabakaları tamamlandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5x5 Futbol Müsabakaları, Ahmet Yılmaz Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Genç sporcuların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, centilmence mücadelelere ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 'Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonun, kurumlar arası iş birliğini güçlendirdiği ve gençlerin sporla buluşmasına önemli katkı sağlıyor. Organizasyona verdikleri desteklerden dolayı İl Emniyet Müdürümüz Adnan Karayel nezdinde tüm emniyet teşkilatı personeline teşekkür ediyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' denildi.