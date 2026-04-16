Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Hentbol Küçük Kızlar Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.

İlçede gerçekleştirilen organizasyonun açılışında takımlar sahaya çıkarken, müsabakaların büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonucunda Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak takımın belirleneceği öğrenildi. Organizasyonun sporcular arasında dostluk ve centilmenlik ruhunu da güçlendirmesi hedefleniyor.

Müsabakaların başlangıcını takip eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Tüm takımlarımıza başarılar dileriz' dedi.