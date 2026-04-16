Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yeni başlayan personele yönelik eğitim düzenlendi.

İl Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan meslek elemanlarına yönelik 'Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları' konulu eğitim düzenlendi. Eğitim, Sosyal Çalışmacı Rabia Ergen ve Sosyolog Meltem Yavaş tarafından verildi. Programda, danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanma süreçleri ve sahadaki işleyişe ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Yeni personelin mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik gerçekleştirilen eğitimde uygulama örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Yeni başlayan meslek elemanlarımızın hizmet kalitesini artırması adına eğitim faaliyetlerimiz büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımıza en doğru ve etkin hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.