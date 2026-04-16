Bilecik'in Bozüyük İlçe KaymakamI Adem Öztürk, '4. Geleneksel Ressamlar Hayaller Sergisi' açılışına katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen '4. Geleneksel Ressamlar Hayaller Sergisi' açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği programda, birbirinden farklı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış programına katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, sergideki eserleri inceledi. Katılımcılarla sohbet eden Öztürk, sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin büyük emek ve özveriyle hazırlandığını belirten Öztürk, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Sanatın ve sanatçının desteklenmesi, kültürel değerlerimizin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.